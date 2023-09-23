Овсянников в воротах, Бейл – с капитанской повязкой: стартовый состав «Крыльев Советов» на игру с «Сочи»

Игра начнется в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» показали стартовый состав на игру 9 тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Матч пройдет сегодня, 23 сентября 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена». В воротах у волжан с первых минут начнет Богдан Овсянников, Ивана Ломаева нет даже в запасе.

- Иван Ломаев, Егор Ушаков, Роман Ежов, Дмитрий Цыпченко, Владимир Хубулов, Илья Гапонов и Денис Якуба продолжают восстановление от травм. Александр Солдатенков и Фернандо Костанца пропускают игру из-за дисквалификаций, - рассказали в пресс-службе «Крыльев Советов».

С первых минут, кроме Овсянникова, на поле у самарцев появятся Горшков, Барач, Евгеньев, Бейл (капитан), Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рассказов, Гарре и Рахманович. В запасе остались Фролов, Недоспасов, Зотов, Загородников, Лысов, Чалый, Иванисеня, Бобер, Шитов, Писарский, Карпицкий, Айсадулин.

Игра начнется в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).