Самарцы пожаловались на то, что не смогли попасть на правый берег Волги

Фото: ЧП Самара

Сентябрь радует жителей 63 региона теплом и солнцем. А самарцы тем временем не теряют возможности выбраться на природу из душных квартир. Увы, в эти выходные это получилось сделать не всем.

Самарцы пожаловались в социальных сетях на то, что те не смогли покинуть левый берег Волги. Утренний рейс теплохода не уместил всех желающих. Поэтому многим любителям активного отдыха пришлось остаться в городе.

-Теплоход был забит под завязку, - пишут автор поста в соцсетях.

Очевидцы также поделились фотографиями, на которых видно — на самарской пристани скопились толпы людей. Волжане, которым все же удалось попасть на судно, свою радость не скрывают, чего не скажешь о тех, кому в это субботнее утро так не повезло.