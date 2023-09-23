Кофта запачкана кровью: в Самаре самокатчик сбил девушку

Фото: ЧП САМАРА/ ВКонтакте

В Самаре неизвестный сбил девушку на самокате. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в пятницу вечером 22 сентября рядом с остановкой «10 микрорайон» на улице Стара Загора. По словам автора поста, там самокатчик наехал на молодую девушку.

Судя по фото, которым поделился интернет-пользователь, местная жительница пострадала. Ее кофта вся запачкана кровью.

-Большое спасибо всем кто оказал первую помощь, - пишет автор поста.

Сейчас самарцы пытаются найти свидетелей случившегося.