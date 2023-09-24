Спартаковец Александр Соболев предсказал трудную игру в Самаре с «Крыльями Советов»

Два года назад, забив за "Спартак" в Самаре, Александр Соболев не стал праздновать гол. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев дал оценку игре и результатам самарских «Крыльев Советов» в сезоне-2023/2024. Самарцы после победы 2:1 над ФК «Сочи» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

- Ребята реально молодцы. Я периодически смотрю игры «Крыльев», команда показывает реально хороший футбол, нам будет в Самаре тяжело, - цитирует Соболева «Чемпионат».

Футболист заявил, что не будет испытывать особых чувств по поводу возвращения в Самару, где провел часть своей карьеры перед переходом в «Спартак».

- Уже не в первый раз туда поеду. Поэтому для меня, наверное, это будет обычная игра, - сказал Соболев.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится в рамках 10-го тура РПЛ в Самаре на поле «Солидарность Арены» в воскресенье, 1 октября.