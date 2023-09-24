В Самаре снесут 84-летний дом на улице Вольской

Дом, построенный 84 года назад, еще в 2016 году был признан аварийным Фото: Яндекс.Карты

В Самаре расселят двухэтажный жилой дом, располагающийся в Промышленном районе на пересечении улиц Вольской и Юрия Павлова. Он занимает площадь 482 квадратных метра, был построен в 1939 году, в нем восемь квартир.

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще семь лет назад, в 2016 году.

Согласно постановлению городской администрации, аварийный дом и участок под ним изымут для муниципальных нужд, а собственникам помещений предоставят компенсации. Переговоры о размере компенсации будут проводить сотрудники департамента управления имуществом администрации г.о. Самара.

В случае несогласия жильцов с размером компенсации процесс изъятия квартир и выселения жильцов будет осуществляться в судебном порядке.