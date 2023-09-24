Экс-тренер «Крыльев» заявил, что «Сочи» могли увезти ничью из Самары

Александр Тарханов трижды возглавлял "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал исход матча в Самаре, в котором «Сочи» уступили 1:2, забив единственный гол на 97-й минуте с пенальти. По мнению специалиста, количество созданных моментов вполне могло позволить южанам увезти из Самары одно очко.

- У «Сочи» было два стопроцентных момента, которые не удалось реализовать. Просто обязаны были забивать в этих ситуациях. Вполне могли сыграть 2:2 и заработать одно очко в Самаре, - цитирует Александра Тарханова Rusfootball.info.

Александр Тарханов трижды в разные годы работал главным тренером самарских «Крыльев Советов». Ныне специалист работает в структуре ФК «Сочи», занимая должность советника президента по молодежному и детско-юношескому футболу.