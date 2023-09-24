Самарцы рассказали, как предпочитают проводить выходные дни

Большинство самарцев считают идеальными выходными выезд на природу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары приняли участие в соцопросе, в котором рассказали, как предпочитают проводить свои выходные дни. Опрос проводился с 19 по 22 сентября 2023 года.

- Самое любимое времяпрепровождение в выходные у самарцев — выезд на природу (23 %). На втором месте — досуг в кругу семьи (22 %). На третьем — спорт и прогулки (по 17 %), - такие данные приводит портал SuperJob.

Социологи отмечают, что у мужчин и женщин — разные представления об удавшемся выходном. Если мужчины в большинстве своем предпочитают провести свой выходной в общении с семьей, то женщинам важнее возможность совершить прогулку.

И мужчины, и женщины сходятся в своих желаниях съездить за город, при этом сильный пол предпочитает еще и заняться спортом.