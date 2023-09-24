Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев не сыграет в ближайшие два месяца

Голкипер "Крыльев" Иван Ломаев в матче с ЦСКА получил травму плеча. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев выбыл из строя предположительно на 1,5 - 2 месяца. Об этом «КП-Самара» сообщил главный врач «Крыльев» Сергей Артамонов.

- Иван повредил сухожилие плеча в матче с ЦСКА, прерывая один из прострелов. Его осмотрел один из ведущих травматологов страны, прогноз на восстановление ориентировочно составляет 1,5 — 2 месяца, - рассказал врач.

Сергей Артамонов также сообщил, что операция предстоит Дмитрию Цыпченко. А состояние Егора Ушакова, получившего сотрясение мозга в кубковом матче в Калининграде, улучшается, и он, вероятно, на следующей неделе вернется к тренировкам.

Полузащитник Максим Витюгов в матче против «Сочи» дернул мышцу шейного отдела и ушиб поясницу, его состояние прояснится в ближайшие два-три дня.