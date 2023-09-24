Посол Аргентины в РФ назвал «Крылья Советов» символом сопротивления

Посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн с гордостью будет носить шарф "Крыльев Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Почетным гостем футбольного матча «Крылья Советов» - «Сочи» в Самаре стал посол Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Зуайн. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым он нанес перед матчем символический удар по мячу, отпасовав своему соотечественнику Бенхамину Гарре. А после игры посетил встречу команды с болельщиками.

Эдуардо Зуайн признался корреспонденту «КП-Самара», что он знает об истории «Крыльев Советов».

- Я знаю, что этот клуб создавался в годы войны. Поэтому для меня «Крылья Советов» - символ сопротивления. Я горд, что мой соотечественник Бенхамин Гарре играет в таком клубе, поэтому я счастлив стать официальным болельщиком «Крыльев Советов». Конечно же, я болел за сборную Аргентины в 1986 году, когда она стала чемпионом мира и когда там играл дедушка Бенхамина — Оскар Гарре, - рассказал дипломат.

«Крылья Советов» после победы над «Сочи» возглавили турнирную таблицу РПЛ.