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НовостиСпорт24 сентября 2023 11:15

Игорь Осинькин объяснил замену Сергея Бабкина в матче с «Сочи» травмой

По словам главного тренера «Крыльев», Бабкин повредил колено
Евгений ЕГОРОВ
Сергей Бабкин в матче с "Сочи" повредил колено. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Сергей Бабкин в матче с "Сочи" повредил колено. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему в середине второго тайма матча с «Сочи» убрал с поля опорного полузащитника Сергея Бабкина.

- У Сергея было небольшое повреждение колена, именно это и стало причиной замены, - пояснил главный тренер.

По словам Игоря Осинькина, Сергей Бабкин играет на позиции, предполагающей очень большой объем работы. Поэтому выдерживать все 90 минут ему бывает сложно. Именно этим, а также физическими недомоганиями (судороги, небольшие травмы) и объясняется то, что Бабкин нередко не доигрывает матчи до конца.

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов объяснил отсутствие в заявке голкипера Ивана Ломаева, а также рассказал о состоянии других травмированных футболистов.