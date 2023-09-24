Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 сентября 2023 11:30

Тренер Валерий Непомнящий назвал справедливым лидерство «Крыльев Советов» в РПЛ

Непомнящий признался, что получает удовольствие от матчей «Крыльев»
Евгений ЕГОРОВ
Игра Никиты Салтыкова радует глаз легендарному тренеру Валерию Непомнящему. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Игра Никиты Салтыкова радует глаз легендарному тренеру Валерию Непомнящему. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Известный футбольный специалист, патриарх отечественного тренерского цеха Валерий Непомнящий назвал справедливым тот факт, что «Крылья Советов» лидируют в Российской премьер-лиге. После победы 2:1 над ФК «Сочи» самарская команда взобралась на первое место в турнирной таблице.

- В матче с «Сочи» «Крылья Советов» по игре победили. Самарцы вполне справедливо в лидерах чемпионата. Молодая команда, с удовольствием смотрю их матчи, - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

По мнению тренера, игра атакующего полузащитника самарской команды Никиты Салтыкова радует глаз, но для объективной оценки его уровня надо дождаться второго сезона молодого футболиста в премьер-лиге.