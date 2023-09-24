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НовостиСпорт24 сентября 2023 11:48

Врач «Крыльев» рассказал, что случилось с Витюговым в матче с «Сочи»

У полузащитника Витюгова в матче с «Сочи» заклинило шейные мышцы
Евгений ЕГОРОВ
Максим Витюгов ликвидировал голевой момент у своих ворот ценой травмы. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Максим Витюгов ликвидировал голевой момент у своих ворот ценой травмы. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов в победном для его команды матче с «Сочи» (2:1) вынужден был покинуть поле на 85-й минуте в сопровождении медиков. Выбивая мяч из-под ноги соперника в своей штрафной, самарец упал и смог подняться только с помощью медицинской бригады. Было заметно, что каждое движение доставляет ему боль.

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал корреспонденту «КП-Самара» о характере повреждения Витюгова.

- Я надеюсь, что ничего серьезного. Он дернул мышцы шейного отдела и получил ушиб поясницы. Понаблюдаем за его состоянием, в ближайшие два-три дня будет понятна динамика, - пояснил врач.

Сергей Артамонов рассказал также, как надолго выбыл из строя голкипер Иван Ломаев.