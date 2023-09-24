Экс-член РФС Созин считает, что «Крылья» скоро продадут Салтыкова

Никита Салтыков скоро покинет "Крылья"? Фото: ПФК "Крылья Советов"

Футбольный эксперт Андрей Созин, ранее входивший в комитет по этике Российского футбольного союза, отметил трех футболистов самарских «Крыльев Советов», которые после победы над «Сочи» возглавили турнирную таблицу РПЛ. Он назвал Гленна Бейла, Бенхамина Гарре и Никита Салтыкова серьезной ударной силой в премьер-лиге. Отдельно специалист сказал про Никиту Салтыкова.

- Если бы Гарре играл с ЦСКА, то вряд ли Самара упустила бы победу. Но больше всех радует Салтыков. Он и забивает, и отдает, и бежит – все есть, - цитирует Созина «Чемпионат».

По его мнению, самарскому клубу вряд ли удастся удержать Салтыкова у себя.

- «Крылья» часто продают игроков в топ-клубы. Думаю, Салтыков – следующий на выход, - предсказал Созин.

Специалист считает, что Валерий Карпин в октябре вызовет Салтыкова и его ровесника Сергея Пиняева в сборную России, так как эти футболисты — будущее национальной команды.