Забивший гол «Сочи» в Самаре Нобоа пожаловался на плохую реализацию

Кристиан Нобоа - автор единственного мяча "Сочи" в Самаре. Фото: ФК "Сочи"

Ветеран футбольного клуба «Сочи» 38-летний эквадорец Кристиан Нобоа после поражения в Самаре 1:2 признался, что не понимает происходящего с его командой.

- Непонятная ситуация. У нас есть моменты каждую игру — создаем по три-четыре момента. А соперник наносит один удар — и мы пропускаем, - цитирует легионера «Матч ТВ».

Кристиан Нобоа стал автором единственного забитого гостями мяча в матче в Самаре с «Крыльями Советов». Этот гол был забит с пенальти на 7-й добавленной минуте.

Стоит отметить, что прежде футбольному клубу в «Сочи» вообще ни разу за всю историю встреч не удалось забить в Самаре ни одного мяча. Все семь очных встреч между «Сочи» и «Крыльями Советов», где бы они ни проходили, неизменно завершались победами самарской команды.