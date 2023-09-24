Тарифы на техосмотр автомобилей в Самарской области с 2024 года повысятся

С нового года цены на техосмотр дадут жару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2024 года в самарском регионе повысятся тарифы на техосмотр автомобилей. Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте областного правительства.

Из пояснительной записки к документу следует, что тарифы на 2024 год проиндексированы по отношению к действующим, так как операторы ТО не представили в правительство свои предложения по ценообразованию.

Из сравнительного анализа нынешних и будущих цен ясно, что техосмотр подорожает в среднем, на 10-15 %.

Так, в настоящее время ТО легкового автомобиля с салоном до 8 мест имеет предельный размер платы 913 рублей. С нового года предполагается установить тариф на эту категорию авто в размере максимум 1022 рубля.

Для машин, в которых более 8 мест, но технически допустимая максимальная масса не превышает 5 тонн, предельный тариф повысится с 1563 рублей до 1749.