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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 4:30

В Самарской области прохожий вырвал телефон у пенсионера и убежал

В Тольятти полицейские поймали вора через час после кражи телефона у мужчины
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале сентября этого года в Автозаводском районе Тольятти у 66-летнего местного жителя возле дома на улице Фрунзе незнакомец вырвал из рук сотовый телефон и убежал. Сотрудники ППС в течение часа задержали его.

— При виде полицейских мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался 42-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за хулиганство и имущественные преступления. По его словам, когда он увидел в руках мужчины телефон, решил его похитить и сдать в ломбард.

Однако сделать это похититель не успел, так как был задержан спустя час после случившегося. Телефон изъяли и вернули законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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