Тольяттинец открыл фиктивную фирму и счета в банке, а после продал их за 5 тысяч

Мужчина откликнулся на предложение анонимного «работодателя» в интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оператор одной из производственных организаций Тольятти решил опробовать необычную подработку. Он открыл счета в банке, а после продал их. В результате мужчине удалось заработать 5 тысяч рублей и уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 46-летний тольяттинец зарегистрировал юрлицо, изначально понимая, что работать учредителем ООО он не будет. Получив документы, мужчина обратился в кредитные организации и открыл расчетные счета в банке. Позже он продал электронный ключ от них третьим лицам за 5 тысяч рублей. Правда, радость длилась недолго: схему заработка раскрыли оперативники.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Расследование продолжается.

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