В Самаре 21% жителей верят в пользу гомеопатических препаратов

Люди, у которых есть высшее образование, верят в гомеопатию на 7% меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным опроса сервиса SuperJob, в пользу гомеопатии верит каждый пятый житель Самары. А гомеопатическим препаратам больше всего доверяет старшее поколение.

Выяснилось, что 21% самарцев верят в пользу гомеопатических препаратов, а 45% опрошенных не доверяют альтернативной медицине. Затруднился дать ответ каждый третий горожанин.

Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин (26% и 17%), а старшее поколение – чаще молодых. Так, 30% верующих оказалось среди тех, кому больше 45 лет и 14% – среди самарцев в возрасте до 34 лет.

Люди, у которых есть высшее образование, верят в гомеопатию на 7% меньше, чем те, кто закончил колледжи и техникумы.

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