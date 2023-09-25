В Самарской области начали ремонт дороги, ведущей к военному городку

Завершить ремонт подрядная организация должна до 1 ноября 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе области начат ремонт автомобильной дороги «Самара-Оренбург» – Рощинский в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Этот ремонт улучшит инфраструктуру военного поселка с общей численностью населения более 10 тысяч. Об этом сообщило региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Проект включает в себя устройство нового покрытия, замену дорожных знаков, установку автономных пешеходных комплексов с мигающими светофорами и нанесение горизонтальной разметки. Движение по дороге временно закрыто, и автомобилисты используют альтернативный путь со стороны М-5 «Урал». В настоящий момент выполняется фрезерование старого покрытия и укрепление основания дороги. Государственный контракт предусматривает завершение работ до 1 ноября 2023 года.

В рамках нацпроекта в Самарской области планируется отремонтировать 106 участков автомобильных дорог общей протяженностью 367,6 км. Работы на 8 участках, включая дорогу «Самара-Оренбург» – Рощинский, уже выполнены на 80%.

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