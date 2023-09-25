Флаг Самарской области и эмблема «Крыльев» появились на высотке в Петербурге

Благодаря победе «Крылья» набрали 18 очков и делят 1-2 места в турнирной таблице с «Краснодаром». Фото: скриншот видео

В воскресенье, 24 сентября, самарские «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счетом 2:1. В честь этого на здании Ленэнерго в Санкт-Петербурге появились флаги Самарской области, Аргентины, а также эмблема «Крыльев Советов».

— Друзья из Санкт-Петербурга в честь победы «Крыльев» и нашего сотрудничества с Аргентиной разместили на одной из высоток города, — выложил пост губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, в матче 9 тура Российской премьер-лиги в Самаре по голу у «Крыльев» забили Никита Салтыков и Амар Рахманович. Благодаря этой победе «Крылья» набрали 18 очков, обогнали «Зенит» и делят 1-2 места в турнирной таблице с «Краснодаром».

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