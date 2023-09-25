Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина сыграет на турнире в Токио

Дарья Касаткина в настоящий момент занимает 13-е место в мировом рейтинге. / Фото: wtatennis.com.

Дарья Касаткина, теннисистка из Тольятти, вновь встретится с украинкой Мартой Костюк. Они сыграют в первом круге турнира WTA 500, который будет проходить в Токио с 25 сентября по 1 октября 2023 года.

Турнир WTA в Токио по составу участников это соревнование превосходит даже предыдущие соревнования более высокого статуса WTA 1000 в Гвадалахаре. Там выступит и теннисистка из Тольятти – Дарья Касаткина. В настоящий момент российская спортсменка занимает 13-е место в мировом рейтинге. В первом круге ей предстоит сразиться с украинкой Мартой Костюк.

Девушки уже трижды встречались друг с другом на теннисных турнирах. В 2020 году на US Open Касаткина допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-поинтов. Встреча закончилась проигрышем российской теннисистки. Однако в том же году на траве в Бирмингеме выиграла Касаткина.

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