В Самаре силовики обезвредили условных террористов в аэропорту Курумоч

Силовики успешно справились со всеми поставленными задачами Фото: УФСБ по Самарской области

В минувший четверг, 21 сентября 2023 года, в Самарской области состоялось тактико-специальное учение. Оно прошло на территории Самары, Красноярского и Волжского районов. В нем приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ВСО, Минздрава, Роспотребнадзора и муниципальные администрации.

На учениях силовики отработали алгоритм действий при террористической угрозе со стороны диверсионно-территористических групп иностранных государств. По легенде преступники совершили террористический акт на территории международного аэропорта Курумоч. Цель правоохранителей была найти и обезвредить злоумышленников. С чем они успешно справились.

- Участвовавшие в учении подразделения продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. Они успешно решили поставленные задачи, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

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