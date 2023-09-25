В Самарской области 15 октября из-за экомарафона перекроют трассу

Изменения связаны с проведением экомарафона. / Фото: Министерство транспорта Самарской области

В рамках обеспечения безопасности спортивного мероприятия временно закроют движения на участке автомобильной дороги «Урал» - Солнечная Поляна – Ширяево. Об этом сообщило региональное Министерство транспорта.

В Самарской области пройдет «31-й экологический марафон «Самарская Лука». Так, из-за проведения спортивного события с 10:00 до 14:00 в воскресенье, 15 октября 2023 года, будет прекращено движение по данному участку дороги. Для автомобилистов на маршруте будут установлены соответствующие временные дорожные знаки.

Самарцев просят с пониманием отнестись к необходимым ограничениям, заранее планировать свои маршруты и выбирать объездные пути.

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