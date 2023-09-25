Более 240 млн рублей инвестиций предложили участникам акселератора Sber500 на демодне

Финалистам акселератора удалось привлечь значительные средства на реализацию своих стартапов по итогам демодня / Фото: Сбербанк

25 сильнейших стартап-команд в области Defi, Web3.0, больших данных, технологий для здравоохранения, маркетинга, электронной коммерции, логистики представили свои решения в формате технологического шоу на демодне четвертой волны международного акселератора Sber500.

Вместе со стартапами на сцену вышли реальные инвесторы и топ-менеджеры корпораций, которые оценивали выступления. По итогам питчей инвесторы и компании предложили участникам акселератора более 240 млн рублей инвестиций и пилотные проекты.

— Российская земля всегда была богата талантами, и сегодня на нашем мероприятии вы можете почувствовать силу интеллекта и силу страсти ребят. Участники акселератора прошли колоссальный отбор и получили право выйти на эту сцену. Уверен, что этот демодень и наш акселератор — свидетельство технологической силы России. Стартапы — это всегда про будущее, — отметил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В основе концепции мероприятия — elevator pitch (презентация в лифте), когда за две минуты нужно заинтересовать инвестора своим проектом. Также в шоу были задействованы еще три формата: napkin pitch (предложение для стартапа подписывается прямо на салфетке в кафе), taxi pitch (водитель-фаундер презентует стартап пассажиру-инвестору) и airport pitch (основатель делает питч стартапа инвестору в лаундж-зоне аэропорта). Каждый формат был презентован в виртуальных городах, атмосфера которых была воссоздана с помощью технологий расширенной реальности (XR).

На участие в четвертой волне акселератора претендовали 1250 технологических стартапов из 36 стран. 150 команд прошли двухнедельный образовательный онлайн-интенсив, и только 25 лучших команд из России, Индии и Турции попали в основную программу. В течение 15 недель стартапы работали с менторами со всего мира. За время акселератора их выручка в среднем увеличилась на 148%. Финалисты заключили 92 контракта и привлекли 90 млн рублей инвестиций еще до демодня.

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