В Самарской области пенсионерка перевела лжеправоохранителям более 2 млн рублей

Женщина лишилась более 2 млн рублей, переведя деньги на "безопасный" счет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мошенники обманули еще одну пенсионерку. На этот раз их жертвой стала 62-летняя женщина из Кинеля. Она перевела преступникам более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В один из дней женщине начали звонить неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, которым представители банка якобы сообщили об оформлении крупных кредитов на ее имя. Собеседники предложили ей выход из ситуации: самостоятельно оформить заем и перевести деньги на «безопасный» счет. По их словам, это должно было помочь обезвредить злоумышленников и исчерпать кредитную историю. Пенсионерка все сделала по инструкции и в итоге осталась без денег.

Вечером женщина поняла, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка ищут тех, кто похитил сбережения пенсионерки.

В ГУ МВД по Самарской области напоминают: сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят жителям и не сообщают о подозрительных действиях с банковской картой или счетом. Также они не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и не предлагают снять деньги и перевести их на «безопасный» счет. Так делают только мошенники. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал