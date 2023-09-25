В России представили пять глобальных трендов, влияющих на устойчивое развитие

Участие в стратегической сессии приняли ведущие представители научного и экспертного сообщества в сфере высоких технологий, экологии, социологии и экономики

Состоялась стратегическая сессия Сбера «Глобальные тренды устойчивого развития и ESG. Учесть нельзя пропустить». Спикерами выступили ведущие представители научного и экспертного сообщества в сфере высоких технологий, экологии, социологии и экономики. Модерировала дискуссию старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова.

На старте обсуждения Татьяна Завьялова обозначила пять глобальных трендов, которые оказывают наибольшее влияние на фундаментальные изменения мира, ESG-трансформацию и дальнейшее формирование повестки. Среди них: быстрое изменение климата; переход на экономику замкнутого цикла; пересмотр оценки прогресса с учетом стоимости экосистемных услуг; внедрение цифровых технологий для зеленой трансформации; разворот модели взаимодействия человека с миром в сторону устойчивости.

Мы выделили пять ключевых трендов, которые, по нашему мнению, оказывают максимальное влияние на перспективы устойчивого развития, в том числе в России. Основной вызов для всего мира по-прежнему климатический. Так, для нашей страны ущерб от неблагоприятных климатических явлений может составлять ежегодно до 3% ВВП в период до 2030 года. С другой стороны, современные тренды создают новые возможности для решения климатических задач и повышения устойчивости: развитие циклической экономики, зеленых технологий, внедрение учета и оценки стоимости экосистемных услуг, развитие человеческого капитала. Для преодоления кризиса эти тренды необходимо учитывать в комплексе, а также расширять сотрудничество между государством и бизнесом, с дружественными странами, а главное с природой и друг с другом, отметила Татьяна Завьялова.

Спикеры согласились, что признание природы в качестве актива, декарбонизация, развитие ответственного финансирования, умных технологий и циркулярной экономики, а также фокус на человекоцентричности на горизонте ближайших лет станут первоочередными драйверами повышения устойчивости.

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