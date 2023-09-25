Две легковушки столкнулись лоб в лоб на трассе в Самарской области

С места происшествия госпитализировали предполагаемого виновника аварии и пассажира. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Шенталинском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 15:40. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 23-летний водитель Богдан-2110. Он выехал на встречную полосу на 38,771 км дороги «Клявлино-Шентала», двигаясь в сторону станции Клявлино. Автомобилист врезался во встречную LADA-Largus, которой управлял 65-летний мужчина. От сильного удара оба автомобиля превратились в груду металла.

В результате ДТП пострадал водитель и женщина-пассажир автомобиля Богдан-2110. Их доставили в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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