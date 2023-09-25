Антитеррористические учения прошли в самарском аэропорту Курумоч

Подразделения, которые участвовали в учении, показали высокий профессионализм и слаженную работу Фото: УФСБ по Самарской области

На минувшей неделе в Самарской области прошли антитеррористические учения. Условные преступники выбрали своей целью международный аэропорт Курумоч. Задачей местных силовиков было обезвредить террористов.

- В учениях приняли участие силы и средства ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСО, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, а также администраций Самары, Волжского и Красноярского районов. Они отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп иностранных государств, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Силовики нейтрализовали условных преступников, которые совершили террористический акт на территории аэропорта Курумоч. Все действовали оперативно и очень профессионально. Они успешно решили поставленные задачи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал