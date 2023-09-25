Баскетболисты «Самары» проиграли «Парме» в финале Кубка Приматова

Самарцы уступили сопернику с минимальным отрывом - 83:84 / Фото: БК "Самара"

В минувшие выходные состоялся финал предсезонного турнира по баскетболу — Кубка Приматова. За главный трофей боролись БК «Самара» и пермская «Парма». Самарцы проиграли матч с минимальным отрывом — 83:84.

Поначалу баскетболисты «Самары» уверенно шли впереди, но перед большим перерывом лидер поменялся — 43:45. Во второй половине матча самарцы не без труда, но вернули себе преимущество. Судьба матча решилась за три секунды до финальной сирены. Пермяков вывел вперед Ричард Соломон.

В результате победителем Кубка Приматова стала «Парма». Трофей впервые с 2016 года покинул Самару. Главный тренер БК «Самара» Дражен Анзулович отметил, что прошедшие матчи показали, в каком состоянии находятся игроки, над чем необходимо поработать перед началом нового сезона. Он заверил, что к 30 сентября команда будет готова.

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