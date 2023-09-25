В Самаре 24 сентября на лодочной станции сгорел катер

Пожар на лодочной станции потушили до приезда сотрудников МЧС
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером в воскресенье, 24 сентября 2023 года, на 8-й Просеке в Самаре произошло ЧП. Там ближе к семи часам вспыхнул пожар на лодочной станции.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 18:46. На лодочной станции загорелся катер, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия направили девять человек и две автоцистерны. Однако возгорание потушили до их прибытия, пишет Волга Ньюс. В результате случившегося никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. Причину и все обстоятельства ЧП еще предстоит установить.
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