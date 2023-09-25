Стартовала церемония инаугурации губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

Дмитрий Азаров победил по итогам выборов губернатора Самарской области

В понедельник, 25 сентября 2023 года, в 13 часов стартовала инаугурации губернатора Самарской области. Торжественная церемония вступления Дмитрия Азарова в должность проходит в здании регионального правительства.

В мероприятии принимают участие полпред президента РФ Игорь Комаров, депутаты, общественники, главы городов и районов, руководители ведомств и министерств. Инаугурацию можно посмотреть в прямом эфире на сайте областного правительства или в группе "Самарская область".

Напомним, Дмитрий Азаров победил на выборах губернатора Самарской области. За него проголосовали 83,83% избирателей. Это более миллиона человек. Это говорит о высоком уровне доверия жителей к Дмитрию Азарову.

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