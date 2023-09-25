Самарский театр драмы проведет 2 октября уникальную экскурсию в закулисье

Театр проведет две экскурсии 2 октября. / Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Самарский театр драмы им. Горького 2 октября на 135-летие здания открывает уникальную возможность проникнуть в святое святыню – его закулисье. Экскурсия под названием «ИГРА В ТЕАТР» (12+) предоставит посетителям возможность почувствовать себя настоящими артистами. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В рамках экскурсии участники посетят театральные мастерские, где рождаются костюмы и декорации. Они также получат возможность заглянуть в костюмерные и гримерные, где готовятся актеры. Участники смогут прогуляться по цокольному этажу театра, где установлен легендарный поворотный круг-кольцо на катках от танка Т-34.

Кульминацией экскурсии станет возможность сделать фотосессию на исторической сцене театра и надеть подлинные костюмы из спектаклей. Актеры Самарского театра драмы Александр Бригаднов и Антон Черенков будут исполнять роли экскурсоводов и поделятся своим театральными байками и личными историями.

Билеты на экскурсию уже доступны для покупки на сайте театра.

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