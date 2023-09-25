На дорогах Самарской области поймали 64 пьяных водителя за три дня

Автомобилисты 54 раза пренебрегли правилами перевозки детей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На дорогах Самарской области с 22 по 24 сентября прошли целенаправленные рейды. В ходе них за три дня полицейские задержали 64 пьяных водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Без водительских удостоверений за рулем ездили 5 жителей региона. Водители мототранспортных средств 23 раза нарушили ПДД, а автомобилисты 54 раза пренебрегли правилами перевозки детей.

Также зафиксировано 65 случая, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили правила 70 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 206 водителей.

В отношении жителей, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составляют административные материалы. Повторным нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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