Жители Самарской области оформили ипотеку на рекордную сумму до повышения ставок

С начала года банк выдал ипотеку в Самарской области на 15,7 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области поспешили оформить ипотеку до повышения ставок. За три недели сентября 2023 года 750 самарцев взяли жилищные кредиты на рекордную сумму 3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в среднем за месяц. Такие данные приводит ВТБ. Всего с начала года банк выдал в регионе 15,7 млрд рублей жилищных кредитов. Тем самым был «досрочно» перекрыт результат всего 2021 года.

– Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено «бумом» на рынке жилищных кредитов: всего за три недели объем выдач по стране составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса банка. Пиковым стало 19 сентября, когда наши заемщики получили на покупку недвижимости 23,7 млрд рублей, – рассказал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В целом по стране за три недели сентября в банке взяли ипотеку 33 тысячи заемщиков на 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше – чем за сентябрь 2022-го. Всего с начала года банк выдал более триллиона рублей жилищных кредитов.

В банке отмечают, что на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение». По оценке экспертов, в октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые впервые в истории превысят 6 трлн рублей.

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