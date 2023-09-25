На трассе в Самарской области «Приора» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась

Водитель легковушки не справился с управлением и улетел в кювет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 24 сентября, примерно 05:30 в Красноармейском районе произошло ДТП с «перевертышем». Там опрокинулась в кювет «Лада Приора». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

– 36-летний водитель легковушки, двигаясь по трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в сторону Самары, не справился с рулевым управлением, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся, – рассказали полицейские.

В результате произошедшего мужчина получил различные травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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