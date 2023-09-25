Самарская область вошла в топ регионов по числу вакансий в машиностроении

Регион попал в топ-10 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в список регионов по количеству вакансий в сфере машиностроения. В регионе с начала года открыли более 4,6 тысяч вакансий.

По информации сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, работодатели предлагают соискателям вакансии в сферах «Производство легковых, грузовых автомобилей, мототехники, автобусов, троллейбусов», «дорожно-строительная техника и оборудование». Специалисты отмечают, что чаще всего в регионе встречаются предложения для рабочего производственного персонала, инженеров и строителей.

Самыми востребованными сотрудниками в сфере являются: разнорабочие, менеджеры по продажам, инженеры-конструкторы, слесари, монтажники и сварщики.