В Самаре 28 сентября представят выставку «История дома на ул. Саратовской»

Посетители узнают об основных датах строительства дома и историях людей, живших в нем. / Фото: Музей Эльдара Рязанова

В областной столице в Музее Эльдара Рязанова 28 сентября состоится открытие выставки «История дома на ул. Саратовской» и лекция об этом знаковом доме. На экспозиции будут представлены вещи, найденные в самом доме в ходе исследовательских работ. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

До революции в здании по этому адресу находился дом штабс-капитана Н.И.Залесова. В настоящие дни в нем располагается Музей Эльдара Рязанова. Экспонаты, которые будут представлены на выставке, отражают различные периоды и события в самарской истории. Открытие выставки запланировано на 17:30.

Кроме того, в 18:00 состоится лекция под названием «Истории дома на ул. Саратовской». Главным героем лекции будет дом №124 в 72 квартале по Саратовской улице. Лекция расскажет о его истории, начиная с первых упоминаний в 1870-х годах и до наших дней. Присутствующие узнают о строительстве дома, его хозяевах и развитии со временем. Лектором выступит Татьяна Марцун - историк, главный хранитель фондов Музея Эльдара Рязанова.

Длительность лекции составит 1 час, стоимость участия - 200 рублей. Необходима предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке.

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