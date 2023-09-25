ТОАЗ объявил о старте ремонтной кампании на агрегате по производству аммиака № 5

Выполнить плановый ремонт на агрегате по производству аммиака № 5 предполагается в течение месяца / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области стартовала ремонтная кампания на агрегате по производству аммиака № 5 на территории Тольяттиазота. Специалисты проведут диагностику, ремонт и замену оборудования. Это позволит повысить энергоэффективность и экологичность производства. Также запланирована экспертиза промышленной безопасности.

Планируется, что работы займут около месяца. За это время специалисты должны обследовать регенераторы, котлы-утилизаторы и теплообменники агрегата. Кроме того, предполагается загрузить новый катализатор. Это необходимо для увеличения степени очистки газов от оксида углерода в низкотемпературном конвертере.

Среди наиболее значимых работ — ремонт воздушного компрессора и антикоррозийная обработка факельной установки. Также рабочие проведут ревизию динамического оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Помимо этого, в ходе ремонтной кампании планируется выполнить благоустройство территории: восстановить фундаменты, отмостки и технические площадки.

— Своевременные ремонтные работы на агрегатах позволяют повышать стабильность и надежность технических процессов для выпуска качественной продукции. Особенность этой кампании — внедрение нового катализатора. После получения результатов опытно-промышленной эксплуатации будет рассмотрен вопрос об его использовании на других агрегатах предприятия, — рассказал главный инженер завода Андрей Кургин.

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