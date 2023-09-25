Самара окажется под влиянием сильной магнитной бури 25 сентября

Горожане столкнуться с головной болью
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Самару вновь надвигается сильная магнитная буря. Она придет в областную столицу 25 сентября 2023 года.
По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия, головной болью и слабостью. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.
Горожанам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Напомним, в регионе погода не перестает удивлять теплом и летним солнцем. Бабье лето продлиться до 1 октября 2023 года.