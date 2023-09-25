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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:02

Самара окажется под влиянием сильной магнитной бури 25 сентября

Метеочувствительным горожанам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Горожане столкнуться с головной болью

Горожане столкнуться с головной болью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару вновь надвигается сильная магнитная буря. Она придет в областную столицу 25 сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия, головной болью и слабостью. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.

Горожанам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Напомним, в регионе погода не перестает удивлять теплом и летним солнцем. Бабье лето продлиться до 1 октября 2023 года.