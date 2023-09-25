Самарская область выиграла бронзу международного турнира по керлингу на колясках

Самарские спортсмены выиграли три матча из четырех. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарская сборная вошла в призеры международного турнира по керлингу на колясках «St.Petersburg Wheelchair International 2023». Соревнования, проходившие с 20 по 24 сентября, собрали 10 команд из Беларуси, Армении и России.

Команда из Самарской области, в составе которой сыграли спортсмены Игорь Ружейников, Василий Петин, Алена Лебедева и Лада Зиновьева, завоевала третье место. Керлингисты региона прошли успешный групповой этап, в котором одержали три победы и потерпели одно поражение. Это позволило им занять промежуточное второе место и перейти к следующему этапу соревнований.

В полуфинале самарцы столкнулись с основным составом сборной России. Матч шел на равных, но команда из Самарской области все же уступила со счетом 6:7. Волжане в битве за третье место смогли обойти команду из Челябинска. В итоге, команда из Самарской области увезли домой бронзовые медали.

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