Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров принял присягу и вступил в должность губернатора Самарской области

В понедельник, 25 сентября 2023 года, Дмитрий Азаров принял присягу и официально вступил в должность губернатора Самарской области. Инаугурация состоялась в здании регионального правительства.

На торжественной церемонии присутствовали полпред президента РФ Игорь Комаров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Саратовской области Роман Бусаргин, Герой соцтруда СССР Максим Оводенко, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин, депутаты, общественники, руководители министерств и ведомств, а также главы городов и районов.

— Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы региона, — сказал Дмитрий Азаров во время присяги.

После торжественной клятвы председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников вручил Дмитрию Азарову знак губернатора.

Напомним, Дмитрий Азаров победил по итогам выборов губернатора Самарской области. Он обошел своих соперников с большим отрывом. За действующего главу региона проголосовали 83,83% избирателей — это более одного миллиона человек.

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