В Самарских клиниках внедрили эндоскопические операции на щитовидной железе

Операцию выполняют с помощью трех небольших проколов через подмышечный доступ. Фото: СамГМУ

В клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России внедрили эндоскопические операции на щитовидной и околощитовидной железах. Подобные операции позволят минимизировать частоту осложнений и травм.

По информации пресс-службы СамГМУ, подобные операции помогут избежать рубцов на шее и быстрее вернуть пациента к привычной жизни. Как пояснил завкафедрой общей хирургии и хирургических болезней вуза Игорь Макаров, в последнее десятилетие число пациентов с патологией щитовидной железы увеличилось. Операцию выполняют с помощью трех небольших проколов через подмышечный доступ. Подобные манипуляции помогут сократить срок пребывания в стационаре до двух дней.

При этом пациент сможет вернуться к работе, если она не связана с физическими нагрузками.