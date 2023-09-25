В Самаре ищут подрядчика для охраны стадиона «Самара Арена» за 62 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 9 октября. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самаре объявили торги на оказание услуг по охране и обеспечению безопасности стадиона «Солидарность Самара Арена» на улице Демократической, 57. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет ГАУ СО «Самара Арена». На необходимые услуги готовы выделить около 62 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 62 016 480 рублей. Охранники должны будут, в том числе, вести наблюдение и проверять пропуска.

Объявление было размещено 22 сентября, окончание подачи заявок запланировано на 9 октября, а победителя выберут 10 октября. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с 1 декабря 2023 года и до 30 ноября 2024-го.

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