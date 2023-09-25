В Тольятти накажут хулигана, пытавшегося снять трусы с женщины на пляже

Иностранец подплыл к женщине и попросил снять трусы, пока ее муж был на берегу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получила продолжение история, которая произошла в середине августа на пляже в районе базы отдыха «Алые паруса» в Тольятти. Там мужчина пытался снять трусы с одной из женщин. Хулигана ждет наказание.

— На пляже в Тольятти иностранец подплыл к женщине и попросил снять трусы. В тот момент ее муж был на берегу. После случившегося хулиган встал на колени и просил у женщины прощения, — поделились очевидцы в соцсетях.

Происшествием заинтересовался депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев. Он направил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку. Как сообщил в своем телеграм-канале парламентарий, в отношении мужчины составили два протокола. Первый — за мелкое хулиганство. Ставропольский районный суд назначил ему штраф в одну тысячу рублей. Второй — за нарушение миграционного законодательства. Наказание за него — штраф в две тысячи рублей и принудительное выдворение за пределы РФ.

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