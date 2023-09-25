Самарское художественное училище представит выставку в честь 50-летнего юбилея

На выставке будут представлены работы преподавателей училища. / Фото: Самарское региональное отделение «Союза художников России»

В понедельник, 25 сентября, в 18:00 в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) начнет работу выставка «Открытие горизонты». Мероприятие пройдет в честь полувекового юбилея Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина. Об этом сообщила пресс-служба Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России».

Экспозиция станет одним из главных событий в честь празднования 50-летия со дня основания учебного заведения. За это время училище подготовило более двух тысяч специалистов. На выставке будут представлены творческие работы преподавателей училища, отражающие талант, страсть и неповторимый стиль каждого из них.

В настоящее время, училище подготавливает специалистов в областях дизайна, станковой и театрально-декорационной живописи. В 2004 году учебному заведению было присвоено имя Кузьмы Петрова-Водкина, деятельность которого тесно связана с Самарой.

Выставка продлится до 10 октября 2023 года. Вход свободный, возрастные ограничения +18.

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