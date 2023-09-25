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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:06

В Самаре прошло возложение цветов к памятнику Шостаковича

Мероприятие прошло 25 сентября 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В городе прошло возложение цветов. Фото: мэрия

В городе прошло возложение цветов. Фото: мэрия

В Самаре прошло возложение цветов к памятнику композитора Дмитрия Шостаковича. Он родился 25 сентября 1906 года в Ленинграде, а после проживал в Куйбышеве во время эвакуации.

По информации городской администрации, в Куйбышеве композитор закончил работы над Седьмой симфонией, которую впервые исполнили 5 марта 1941 года в Академическом театре оперы и балета. Ленинградская симфония считается одной из самых значимых в истории симфонической музыки.

- Исполнение Седьмой симфонии - имеет большое значение и навсегда вписано в историю культурной жизни нашего города, - подчеркнула Глава города Елена Лапушкина.