В Самаре прошло возложение цветов к памятнику Шостаковича

В городе прошло возложение цветов. Фото: мэрия

В Самаре прошло возложение цветов к памятнику композитора Дмитрия Шостаковича. Он родился 25 сентября 1906 года в Ленинграде, а после проживал в Куйбышеве во время эвакуации.

По информации городской администрации, в Куйбышеве композитор закончил работы над Седьмой симфонией, которую впервые исполнили 5 марта 1941 года в Академическом театре оперы и балета. Ленинградская симфония считается одной из самых значимых в истории симфонической музыки.

- Исполнение Седьмой симфонии - имеет большое значение и навсегда вписано в историю культурной жизни нашего города, - подчеркнула Глава города Елена Лапушкина.