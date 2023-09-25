Мошенники начали предлагать застраховать или отремонтировать смартфоны россиян

Россиян просят быть бдительнее и критически оценивать поступающую от незнакомцев информацию Фото: Shutterstock

В России появилась новая схема мошенничества. Теперь аферисты предлагают провести диагностику работы мобильного телефона и оформить услуги по безопасности. Например, отремонтировать или застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг злоумышленники создают сайты, которые маскируют под банковские сервисы.

Злоумышленники звонят по телефону, представляются службой поддержки банка и сообщают о появлении новых страховых сервисов для смартфонов. Также они предлагают сразу провести диагностику телефона собеседника. Для этого клиентам присылают ссылку на фейковый веб-сайт и предлагают подключить услуги по безопасности смартфона. Например, защиту денег от телефонных мошенников, качественный ремонт гаджета с гарантией от сертифицированных сервисов и другое. Однако в случае установки такого приложения или подключения услуги клиент рискует потерять контроль над онлайн-банком и своим мобильным устройством, что в конечном итоге приведет к хищению денег.

— Вопросы безопасности финансовых приложений вызывают особое беспокойство клиентов, поэтому звонки с предложениями «защитить» смартфон от угрозы взлома срабатывают для них как «красная лампочка». Злоумышленники максимально воздействуют на клиента, проявляя излишнюю «обеспокоенность» и «заботу» и направляя ссылки на ресурсы, которые максимально адаптированы под банковские. Это гибридные сценарии, в ходе которых применяется как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения. Таким образом происходит воздействие на каждого второго клиента, — рассказал старший вице-президент — руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Чтобы защититься от аферистов, банк предлагает установить определитель номера, который может распознавать звонки в мессенджерах. Также организация использует системы фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций. Россиян призывают быть бдительнее, критически оценивать любые предложения от неизвестных и перепроверять информацию.

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