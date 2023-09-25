Найденные на месте бывшего хлебозавода скелеты передадут музею Алабина в Самаре

Ранее на месте хлебозавода № 2 располагалось Всехсвятское кладбище / Фото: Евгений Щекин

Стало известно, что будет со скелетами, которые нашли в начале сентября 2023 года на месте бывшего хлебозавода № 2 в Самаре. Останки передадут в музей имени П.В. Алабина. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Насколько известно, скелеты обнаружили во время проведения археологических полевых работ на территории выявленного объекта археологического наследия «Кладбище новое православное, немецкое, старое кладбище православное — Всехсвятское кладбище, грунтовый могильник». Работы велись неподалеку от железнодорожного вокзала — на площадке бывшего хлебозавода № 2 на улице Спортивной.

Напомним, Всехсвятское кладбище работало в Самаре до 1926 года. После его ликвидации там построили несколько новых объектов: хлебозавод № 2, парк имени Щорса, жилой массив, ТРК «Гудок и др. Отметим, территорию бывшего хлебозавода недавно продали компании «Владимир». Фирма намерена зачистить площадку от старых корпусов и построить на их месте жилые дома.

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