Жигулевские стройматериалы восстанавливают запчасти для заводов

Фото: Жигулевские стройматериалы

В 2022 году на производственной площадке Жигулевских стройматериалов организовали участок металлообработки. Там восстанавливают и ремонтируют вышедшие из строя детали для снабжения запчастями оборудования всех заводов холдинга.

Большая часть оборудования для участка металлообработки сохранилось от ранее работавшего на заводе ремонтно-механического цеха. Силами предприятия все имеющиеся в цеху установки были восстановлены и запущены в работу. Сотрудники завода отремонтировали кузнечное оборудование для изготовления крепежных изделий, токарные и фрезеровочные станки.

Сейчас участок укомплектовывают новым оборудованием. Там уже появился современный ленточнопильный станок, гриндер для шлифовки деталей и твердомер. В сентябре на завод поступила электрическая термопечь для термической обработки изделий и заготовок, общей стоимостью порядка

5,5 млн рублей. Установка агрегата проходила под надзором компетентных представителей завода-изготовителя. Для работы с новым оборудованием сотрудники цеха прошли специальное обучение. Сама печь представляет собой футерованный металлокаркас цилиндрической формы. Она изготовлена из современных высокоэффективных волокнистых огнеупорных и теплоизоляционных материалов. Рабочая температура печи- 1300° С.

В этом году сотрудники Жигулевских стройматериалов изготовили полумуфты привода мельницы для Петербургцемента, восстановили контрольный ролик вращающейся печи, фланца с кольцом шагающего экскаватора для Мордовцемента, изготовили два валка шаросортировочной машины для Сенгилеевского цементного завода.

Игорь Резников, начальник участка металлообработки:

«Новая печь запущена в работу. Сейчас мы занимаемся процессом отладки правильного технологического процесса термозакалки деталей. Работы много. Для восстановления к нам на завод поступают изделия со всего холдинга. В ближайшее время планируем провести дополнительные отладочные работы на уже действующем оборудовании: для получения более точных результатов важно, чтобы ремонтное оборудование работало стабильно и без погрешностей.»