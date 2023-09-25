Правительство Самарской области ушло в отставку 25 сентября 2023

С 26 сентября все члены регионального правительства будут работать с приставкой "врио" Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В понедельник, 25 сентября 2023 года, правительство Самарской области ушло в отставку. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Азарова опубликовано на сайте регионального кабмина.

- В соответствии с уставом Самарской области в связи избранием на государственную должность губернатора постановляю принять отставку правительства Самарской области, - говорится в документе.

Пока вновь избранный губернатор не утвердит новый состав, председатель правительства Самарской области, его замы, а также руководители министерств будут работать с приставкой «врио». В новом статусе чиновники начнут трудиться со вторника, 26 сентября 2023 года.

Напомним, Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области 25 сентября. На церемонии инаугурации присутствовали депутаты, общественники, руководители министерств и ведомств, а также главы городов и районов. После принятия присяги и торжественной клятвы Дмитрию Азарову вручили знак губернатора.

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